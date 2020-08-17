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Fitbit представив смарт-годинник,
який моніторить рівень...

Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:55

Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Fitbit представила розумний годинник Fitbit Sense.

Дивися повний текст Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень стресу (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:07

Re: Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень

Є й інших виробників чимало з такою функцією. Чим цей настільки виділяється?
Son of Sun
 
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