Американська компанія Fitbit представила розумний годинник Fitbit Sense.
Дивися повний текст Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень стресу (фото).
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:55
Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень...
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Дивися повний текст Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень стресу (фото).
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:07
Re: Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень
Є й інших виробників чимало з такою функцією. Чим цей настільки виділяється?
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