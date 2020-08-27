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Понад 80% українців вважають
комунальні тарифи завищеними

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість.

Дивися повний текст Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52

Основные долги по теплоэнерго . Потому что она предоставляет принудительно , на ней сэкономить нельзя , отказаться очень дорого .
Если абонент не платит его отключают , свет газ воду . Но тепло энерго предпочитает создавать долги предоставляя услуги принудительно ,
goha_1910
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