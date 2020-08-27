Більшість українців вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість.
Дивися повний текст Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
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Дивися повний текст Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними.
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52
Основные долги по теплоэнерго . Потому что она предоставляет принудительно , на ней сэкономить нельзя , отказаться очень дорого .
Если абонент не платит его отключают , свет газ воду . Но тепло энерго предпочитает создавать долги предоставляя услуги принудительно ,
Додано: Нед 30 сер, 2020 09:28
Никто не мешает отказаться от услуг централизованного отопления всем домом, или, в крайнем случае, подъездом.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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