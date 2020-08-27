|
|
|
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52
Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість.
Дивися повний текст Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90041
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:52
Основные долги по теплоэнерго . Потому что она предоставляет принудительно , на ней сэкономить нельзя , отказаться очень дорого .
Если абонент не платит его отключают , свет газ воду . Но тепло энерго предпочитает создавать долги предоставляя услуги принудительно ,
-
goha_1910
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 21.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 09:28
goha_1910 написав:
Основные долги по теплоэнерго . Потому что она предоставляет принудительно , на ней сэкономить нельзя , отказаться очень дорого .
Если абонент не платит его отключают , свет газ воду . Но тепло энерго предпочитает создавать долги предоставляя услуги принудительно ,
Никто не мешает отказаться от услуг централизованного отопления всем домом, или, в крайнем случае, подъездом.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:29
summacut написав:
Никто не мешает отказаться от услуг централизованного отопления всем домом, или, в крайнем случае, подъездом.
в доме несколько человек на субсидиях и бюджете, которые не захотят отказываться от халявного отопления. Да и если все подпишутся, всеравно не отключат.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2447
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:58
Амвросий написав: summacut написав:
Никто не мешает отказаться от услуг централизованного отопления всем домом, или, в крайнем случае, подъездом.
в доме несколько человек на субсидиях и бюджете, которые не захотят отказываться от халявного отопления. Да и если все подпишутся, всеравно не отключат
.
Да и если все подпишутся -- ни за каким "отключат" никуда идти не нужно -- само ОСББ и самоотключится.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2687
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|