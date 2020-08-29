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15 мов програмування, які
забезпечують високі зарплати в...

15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:30

15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія HackerRank склала список мов програмування, знання яких забезпечує розробникам високі зарплати в IT.

Дивися повний текст 15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в IT (інфографіка).
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