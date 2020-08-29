Компанія HackerRank склала список мов програмування, знання яких забезпечує розробникам високі зарплати в IT.
Дивися повний текст 15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в IT (інфографіка).
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:30
15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в...
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Дивися повний текст 15 мов програмування, які забезпечують високі зарплати в IT (інфографіка).
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