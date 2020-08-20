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Коронавірус загнав за межу
бідності близько 100...

Коронавірус загнав за межу бідності близько 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:28

Коронавірус загнав за межу бідності близько 100...

Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію коронавірусу від 70 до 100 мільйонів людей, можливо, потрапили за межу бідності.

Дивися повний текст Коронавірус загнав за межу бідності близько 100 мільйонів людей - Світовий банк.
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