Через пандемію коронавірусу від 70 до 100 мільйонів людей, можливо, потрапили за межу бідності.
Дивися повний текст Коронавірус загнав за межу бідності близько 100 мільйонів людей - Світовий банк.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:28
Коронавірус загнав за межу бідності близько 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус загнав за межу бідності близько 100 мільйонів людей - Світовий банк.
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:32
Не из-за вируса, а из-за неадекватных действий правительств
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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