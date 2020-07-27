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TCL запатентувала смартфон з невидимими камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 сер, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
В останні роки виробники смартфонів неодноразово говорили про швидку появу пристроїв з камерами, прихованими під дисплеєм. Судячи з усього, ця технологія нарешті готова до появи в комерційних продуктах.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:22
Скоро эта технология будет повсюду. Надо же как то следить за людьми.
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