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TCL запатентувала смартфон
з невидимими камерами

TCL запатентувала смартфон з невидимими камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:22

TCL запатентувала смартфон з невидимими камерами

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки виробники смартфонів неодноразово говорили про швидку появу пристроїв з камерами, прихованими під дисплеєм. Судячи з усього, ця технологія нарешті готова до появи в комерційних продуктах.

Дивися повний текст TCL запатентувала смартфон з невидимими камерами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:22

Скоро эта технология будет повсюду. Надо же как то следить за людьми.
p_a_l
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