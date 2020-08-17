Українцям, які мають намір виїхати за межі країни під час карантину, слід дотримуватися певних рекомендацій.
Дивися повний текст Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які збираються за кордон.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:52
Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які...
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Дивися повний текст Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які збираються за кордон.
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