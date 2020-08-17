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Подорожі та карантин: в МЗС
дали поради українцям, які...

Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:52

Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які мають намір виїхати за межі країни під час карантину, слід дотримуватися певних рекомендацій.

Дивися повний текст Подорожі та карантин: в МЗС дали поради українцям, які збираються за кордон.
R2
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