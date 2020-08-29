Про це повідомляє Дорожній Адвокат.
Дивися повний текст Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 14:54
Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції
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Дивися повний текст Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції.
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