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Юрист розповів про черговий
незаконний штраф поліції

Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:54

Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Дорожній Адвокат.

Дивися повний текст Юрист розповів про черговий незаконний штраф поліції.
R2
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