Карантин в Україні і багатомісячний локдаун вніс значні зміни у звичний устої життя людей.
Дивися повний текст Купівельні настрої українців змінилися - гроші \"летять\" через інтернет.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:14
Купівельні настрої українців змінилися - гроші "летять"...
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Дивися повний текст Купівельні настрої українців змінилися - гроші \"летять\" через інтернет.
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