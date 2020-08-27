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Купівельні настрої українців
змінилися - гроші "летять"...

Купівельні настрої українців змінилися - гроші "летять"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:14

Купівельні настрої українців змінилися - гроші "летять"...

Пропонуємо до обговорення:
Карантин в Україні і багатомісячний локдаун вніс значні зміни у звичний устої життя людей.

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