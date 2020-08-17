Німецький автовиробник Porsche представив новий седан 2021 Porsche Panamera зі швидкістю до 315 кілометрів за годину.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 16:28
Porsche представив седан, що розганяється до 315...
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Дивися повний текст Porsche представив седан, що розганяється до 315 кілометрів (фото).
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