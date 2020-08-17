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Porsche представив седан,
що розганяється до 315...

Porsche представив седан, що розганяється до 315...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:28

Porsche представив седан, що розганяється до 315...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Porsche представив новий седан 2021 Porsche Panamera зі швидкістю до 315 кілометрів за годину.

Дивися повний текст Porsche представив седан, що розганяється до 315 кілометрів (фото).
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