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Як не платити штрафи за «косяки»
іншої людини на дорозі...

Як не платити штрафи за «косяки» іншої людини на дорозі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:32

Як не платити штрафи за «косяки» іншої людини на дорозі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головний сервісний центр МВС.

Дивися повний текст Як не платити штрафи за «косяки» іншої людини на дорозі (відео, інфографіка).
R2
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