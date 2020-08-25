Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко сказала Gazeta.ua, що для значних підвищень 2021 року немає вагомих причин.
Дивися повний текст У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти (інфографіка).
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01
У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти...
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Дивися повний текст У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти (інфографіка).
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01
Какое в ж... стремительное повышение? Еле-еле тащится минималка. Все бывшие республики союза уже давно нас обогнали. Неужели у нас народ настолько пофигисты?
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