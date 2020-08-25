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У чому помилка стрімкого
підвищення мінімалки - експерти...

У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01

У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти...

Пропонуємо до обговорення:
Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко сказала Gazeta.ua, що для значних підвищень 2021 року немає вагомих причин.

Дивися повний текст У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01

Какое в ж... стремительное повышение? Еле-еле тащится минималка. Все бывшие республики союза уже давно нас обогнали. Неужели у нас народ настолько пофигисты?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:59

Правильно что повышают. У нас на работе все получают премию в конверте, а так хоть налоги будут платить и в ПФУ немного упадет. И это смешно зп -6000, меньше чем за 10000 никто не хочет работать.
777serg87
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:26

  777serg87 написав:И это смешно зп -6000, меньше чем за 10000 никто не хочет работать.

Дайте вгадаю, ви з Києва? Поїдьте в кудись в область подалі від міста-мільйонника, і поцікавтеся за які гроші люди там працюють. Посмієтеся досхочу.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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