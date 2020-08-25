Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко сказала Gazeta.ua, що для значних підвищень 2021 року немає вагомих причин.
Дивися повний текст У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти (інфографіка).
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01
У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти (інфографіка).
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:01
Какое в ж... стремительное повышение? Еле-еле тащится минималка. Все бывшие республики союза уже давно нас обогнали. Неужели у нас народ настолько пофигисты?
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:59
Правильно что повышают. У нас на работе все получают премию в конверте, а так хоть налоги будут платить и в ПФУ немного упадет. И это смешно зп -6000, меньше чем за 10000 никто не хочет работать.
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:26
Дайте вгадаю, ви з Києва? Поїдьте в кудись в область подалі від міста-мільйонника, і поцікавтеся за які гроші люди там працюють. Посмієтеся досхочу.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 31 сер, 2020 03:00
Re: У чому помилка стрімкого підвищення мінімалки - експерти
Наш президент не экономист, а клоун и популист. Он понятия не имеет, что такое экономический рост, как он связан с минимальной зарплатой и производительностью труда, ему важен рейтинг. Он будет делать всё, чтобы получить поддержку экономически не грамотных граждать и плевать он хотел на реальные цифры и мнение профессионалов. Тут еще и выборы на носу.
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