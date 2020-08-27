RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінімалка 5000 гривень:
кого стосуватиметься і як...

Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14

Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як...

Пропонуємо до обговорення:
З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни.

Дивися повний текст Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як позначиться на податках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14

По словам Президента, бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года.

Интересно люди тоже выдержат или они не берутся в расчет? Поднятие налогов, поднятие тарифов в конечном итоге на руки та же или меньшая сумма.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:01

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже после повышения – 2075 грн. Повышение минималки приведет к выводу части бизнеса из тени.


Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд... :lol:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень...
R2 » П'ят 28 сер, 2020 18:58
2 199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 23:13
Scotch
Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 01 кві, 2020 18:30
121 8268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 13:12
Амвросий
Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
R2 » Чет 27 сер, 2020 12:27
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:28
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8755)
31.08.2020 01:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.