З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни.
Дивися повний текст Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як позначиться на податках.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14
Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімалка 5000 гривень: кого стосуватиметься і як позначиться на податках.
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14
Интересно люди тоже выдержат или они не берутся в расчет? Поднятие налогов, поднятие тарифов в конечном итоге на руки та же или меньшая сумма.
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:01
Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд...
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:19
На самом деле плюс есть только один - у бюджетников - у них возрастет зарплата, особенно у чиновников-руководителей и депутатов. По поводу последних двух - плюс сомнительный. А вот минусов значительно больше, но как описано в статье "малый бизнес и фопы - будут еще больше в ж*** - ди пёс с ними.." как говорил классик. Детенизация бизнеса и повышение минималки - вообще нет никакой связи! Вот снижение налогов или реформирование налогообложения - это имеет связь, но опять же кому это надо? Ведь и так хорошо..
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:18
По сути, повышением минималки, они часть бизнеса загонят в тень: работники без официального оформления и вся ЗП в конверте.
Поднятие налогов, привязанных к минималке, тоже способствует к выбору: уйти в тень или балансировать на грани банкротства(касается мелкого и среднего бизнеса).
Это всё, даже не учитывая последствий эмиссии и последующей инфляции.
P.S. Уже бы законодательно запретили малый бизнес и не мучились бы.
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