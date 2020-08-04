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Мобільні оператори не зможуть
списувати кошти без...

Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 07:11

Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори зможуть надавати контент-послуги виключно на замовлення або за згодою споживача.

Дивися повний текст Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без підтвердження абонента.
R2
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