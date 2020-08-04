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Дивися повний текст Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без підтвердження абонента.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 07:11
Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільні оператори не зможуть списувати кошти без підтвердження абонента.
Додано: Пон 31 сер, 2020 07:49
Что, серьёзно? Ну спасибо, Капитан Очевидность, видно раньше они это могли делать....
Mind the gap.
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