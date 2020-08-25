RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев повідомив, чи будуть
підвищувати мінімалку до...

Гетманцев повідомив, чи будуть підвищувати мінімалку до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:17

Гетманцев повідомив, чи будуть підвищувати мінімалку до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розігрів зарплат: до чого призведе підвищення мінімалки в Україні".

Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чи будуть підвищувати мінімалку до 6,5 тисячі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90039
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:18

5000, озвучте что на руки?
велвел
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу
R2 » П'ят 28 сер, 2020 19:06
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 04:02
sweden_malmo_1
ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн 1, 2
R2 » Вів 25 сер, 2020 12:27
18 776
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 14:08
konsts1174
Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам
R2 » Сер 26 сер, 2020 11:18
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 11:19
gm1ropb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.