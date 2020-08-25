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Гетманцев повідомив, чи будуть підвищувати мінімалку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розігрів зарплат: до чого призведе підвищення мінімалки в Україні".
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чи будуть підвищувати мінімалку до 6,5 тисячі
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:18
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