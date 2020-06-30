Президент Володимир Зеленський наполягає на новому підході й відродженні української промисловості та реформуванні підготовки спеціалістів робітничих професій.
Дивися повний текст Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим професіям.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:29
Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим професіям.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30
Це правильно, ПТУ безкоштовні з повним забезпеченням державою (харчування, засоби праці, проживання).
А то плодять юристів/економістів в яких нема потреби за державний кошт.
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