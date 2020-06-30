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Зеленський заявив про намір
повернути престиж робітничим...

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:29

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський наполягає на новому підході й відродженні української промисловості та реформуванні підготовки спеціалістів робітничих професій.

Дивися повний текст Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим професіям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30

Це правильно, ПТУ безкоштовні з повним забезпеченням державою (харчування, засоби праці, проживання).
А то плодять юристів/економістів в яких нема потреби за державний кошт.
Rainbow
 
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