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Зеленський заявив про намір
повернути престиж робітничим...

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:29

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський наполягає на новому підході й відродженні української промисловості та реформуванні підготовки спеціалістів робітничих професій.

Дивися повний текст Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим професіям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:30

Це правильно, ПТУ безкоштовні з повним забезпеченням державою (харчування, засоби праці, проживання).
А то плодять юристів/економістів в яких нема потреби за державний кошт.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:41

Надеюсь, что вы своих детей в ПТУ отдадите
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:16

Re: Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим

Ежедневный восход солнца очень важен для экономики нашей страны. Но простой народ практически не обращает на это внимания. Мы сделаем все, чтобы повысить престижность восхода солнца. Для начала мы будем активно рекомендовать всем субъектам хозяйствования протирать запыленные окна ежедневно, а население попросим удерживаться от ношения солнцезащитных очков в утреннее время.
В нашей стране очень мощный восходосолнечный потенциал и мы должны уважать как само солнце, так и его лучи.
К сожалению, многие наши отпускники все еще выбирают восход солнца в Египте, Эмиратах и даже на Мальдивах. Мы намерены бороться с этой тенденцией путем повышения яркости солнечного свечения в южных регионах нашей страны.
В вышеуказанных странах гораздо лучше оборудованы площадки для романтической встречи рассвета, значит нам нужно оборудовать их втрое больше, и этим самым вернуть наших отпускников на Родину.
Как отметил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, в Украине будет предложена новая модель управления в сфере восхода-заката солнца на уровне регионов с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон...
Занавес!
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:28

“На предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне”
8-15 тысяч и дышать гадостью? и это высокий уровень...ну-ну.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:32

  maksymzp88 написав:“На предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне”
8-15 тысяч и дышать гадостью? и это высокий уровень...ну-ну.

Чиновники и судьи взбунтовались, как только прозвучало ограничение их доходов до 47 тыс грн. Престижность профессии у них походу тоже низкая)))
antey1969
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