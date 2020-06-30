Додано: Пон 31 сер, 2020 11:16

Ежедневный восход солнца очень важен для экономики нашей страны. Но простой народ практически не обращает на это внимания. Мы сделаем все, чтобы повысить престижность восхода солнца. Для начала мы будем активно рекомендовать всем субъектам хозяйствования протирать запыленные окна ежедневно, а население попросим удерживаться от ношения солнцезащитных очков в утреннее время.

В нашей стране очень мощный восходосолнечный потенциал и мы должны уважать как само солнце, так и его лучи.

К сожалению, многие наши отпускники все еще выбирают восход солнца в Египте, Эмиратах и даже на Мальдивах. Мы намерены бороться с этой тенденцией путем повышения яркости солнечного свечения в южных регионах нашей страны.

В вышеуказанных странах гораздо лучше оборудованы площадки для романтической встречи рассвета, значит нам нужно оборудовать их втрое больше, и этим самым вернуть наших отпускников на Родину.

Как отметил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, в Украине будет предложена новая модель управления в сфере восхода-заката солнца на уровне регионов с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон...

Занавес!