|
|
Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:47
Главное, что бы бараны верили и есть не просили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8392
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий
і 16 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор