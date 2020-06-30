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Зеленський заявив про намір
повернути престиж робітничим...

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:47

Re: Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим

Главное, что бы бараны верили и есть не просили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:59

Заберите у Буратино микрофон.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:34

С такими речами скоро престижа у должности президента Украині не останется.
di2gard
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