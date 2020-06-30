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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:47
Re: Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим
Главное, что бы бараны верили и есть не просили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:39
ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах... Не все хотят еще посде работы подхалтуривать даже во время работы подхалтуривать не все умеют и хотят рабочий он не бизнесмен он нк всегда умеет себя продавать.. вот и валят заграницу
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:42
Говорить - одно.
Но вот только по этим позициям
Клоуны спускают в унитаз тысячи высококвалифицированных кадров, рабочих мест, производств....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:46
не лукавит. Просто хочет чтобы сварщики шли на низкооплачиваемую работу к олигархам. Сварщики разумеется не хотят, кто-ж в здравом уме захочет за гроши вкалывать если можно нормально работать и зарабатывать за границей. Вот и будут думать как заставить их вернуться на низкооплачиваемую работу чтобы обеспечить олигархам сверхдоходы.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:49
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:15
1. Речь не о "Вагонах", а о тепловозах.
2. "Вагоны" именно лицедеи на самокатах выставили... - да тот же Азовмаш.
Так, что Вы более, чем не правы.(Олигархи на самокатах - может их нужно прибрать? Ибо https://news.finance.ua/ua/news/-/47250 ... likviduyut )
Именно лютый враг каждого украинца ... - кто? И где? И почему у Киеве?
И что от Украины после них останется?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:23
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