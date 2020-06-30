Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...

Додано: Пон 31 сер, 2020 23:39

Амвросий написав: yama написав: ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах... ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах...



не лукавит. Просто хочет чтобы сварщики шли на низкооплачиваемую работу к олигархам. Сварщики разумеется не хотят, кто-ж в здравом уме захочет за гроши вкалывать если можно нормально работать и зарабатывать за границей. Вот и будут думать как заставить их вернуться на низкооплачиваемую работу чтобы обеспечить олигархам сверхдоходы. не лукавит. Просто хочет чтобы сварщики шли на низкооплачиваемую работу к олигархам. Сварщики разумеется не хотят, кто-ж в здравом уме захочет за гроши вкалывать если можно нормально работать и зарабатывать за границей. Вот и будут думать как заставить их вернуться на низкооплачиваемую работу чтобы обеспечить олигархам сверхдоходы.

а никак ! так хочется что бы этот поток денег от заробитчан иссяк , так хочется что бы они все остались там и жили там долго и счастливо - получили вид на жительство в скором времени гражданство и взяли ипотеку !Между делом в моей среде уже у большого количества моих + - сверстников\ровесников , ну хорошо чуть помладше есть вид на жительство в Италии Испании и так далее и как только им что-то тут не срастется они в любой момент могут рвануть туда , так что население запада Украины одномоментно ( ну на протяжении месяца двух) может быстренько уменьшиться , как только случись чё ... Многие уже имеют такую "страховку" . И я могу только порадоваться за них . Как только уедут все специалисты и останутся одни алкоголики некому будет обслуживать олигархов , все к тому идет .... Они доиграются побыстрей бы