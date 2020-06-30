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Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:47
Главное, что бы бараны верили и есть не просили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:59
Заберите у Буратино микрофон.
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eduard_k
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:39
ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах... Не все хотят еще посде работы подхалтуривать даже во время работы подхалтуривать не все умеют и хотят рабочий он не бизнесмен он нк всегда умеет себя продавать.. вот и валят заграницу
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yama
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:49
Kudrjavuy написав:
Клоуны спускают в унитаз тысячи высококвалифицированных кадров, рабочих мест, производств....
В унитаз не спускают. Просто вагоны уже негде делать, производственные предприятия олигархи проели и разграбили, а вагоны где-то брать нужно. Поэтому приходится заказывать за границей.
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Амвросий
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:23
Главные факторы кризиса профессионального образования: доступность образования за рубежом; ПРОЩАЙ БЕЗВИЗ
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:50
Амвросий написав:
содержать своих рабов ... А сейчас никто не обеспечивает и не предоставляет, но труд требуют - это не правильно.
Т.е. сейчас зарплаты не платят, а рабство не отменили?
И что, работодатель, платя деньги, не должен получать работу за которую он платит?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58
yevgenmuza написав:
Надеюсь, что вы своих детей в ПТУ отдадите
Например я, если бы они у меня были, - в принудительном порядке их туда загнал бы. И заставил бы именно научиться делу, а не получить корочку. Пусть будут навыки сварщика/электрика/сантехника/строителя/крановщика. Во-первых, в случае чего это всегда даст деньги на вполне такой себе кусок "хлеба с маслом". Во-вторых, именно эти специальности востребованы и опять же хорошо оплачиваются за границей.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:39
Амвросий написав: yama написав:
ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах...
не лукавит. Просто хочет чтобы сварщики шли на низкооплачиваемую работу к олигархам. Сварщики разумеется не хотят, кто-ж в здравом уме захочет за гроши вкалывать если можно нормально работать и зарабатывать за границей. Вот и будут думать как заставить их вернуться на низкооплачиваемую работу чтобы обеспечить олигархам сверхдоходы.
а никак ! так хочется что бы этот поток денег от заробитчан иссяк , так хочется что бы они все остались там и жили там долго и счастливо - получили вид на жительство в скором времени гражданство и взяли ипотеку !
Между делом в моей среде уже у большого количества моих + - сверстников\ровесников , ну хорошо чуть помладше есть вид на жительство в Италии Испании и так далее и как только им что-то тут не срастется они в любой момент могут рвануть туда , так что население запада Украины одномоментно ( ну на протяжении месяца двух) может быстренько уменьшиться , как только случись чё ... Многие уже имеют такую "страховку" . И я могу только порадоваться за них . Как только уедут все специалисты и останутся одни алкоголики некому будет обслуживать олигархов , все к тому идет .... Они доиграются побыстрей бы
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yama
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:52
yama написав: Амвросий написав: yama написав:
ой лукавит он о зарплатах ой лукавит.. все сварщики и те кто более менее с руками не из жлпы и без алкогольной зависимости уже давно за границей, дефицит кадров дикий... при таких то низких зарплатах...
не лукавит. Просто хочет чтобы сварщики шли на низкооплачиваемую работу к олигархам. Сварщики разумеется не хотят, кто-ж в здравом уме захочет за гроши вкалывать если можно нормально работать и зарабатывать за границей. Вот и будут думать как заставить их вернуться на низкооплачиваемую работу чтобы обеспечить олигархам сверхдоходы.
а никак ! так хочется что бы этот поток денег от заробитчан иссяк , так хочется что бы они все остались там и жили там долго и счастливо - получили вид на жительство в скором времени гражданство и взяли ипотеку !
Между делом в моей среде уже у большого количества моих + - сверстников\ровесников , ну хорошо чуть помладше есть вид на жительство в Италии Испании и так далее и как только им что-то тут не срастется они в любой момент могут рвануть туда , так что население запада Украины одномоментно ( ну на протяжении месяца двух) может быстренько уменьшиться , как только случись чё ... Многие уже имеют такую "страховку" . И я могу только порадоваться за них . Как только уедут все специалисты и останутся одни алкоголики некому будет обслуживать олигархов , все к тому идет .... Они доиграются побыстрей бы
Чи ни проблема , завезут новых рабов с бедных стран. Например с азии.
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Lion+
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