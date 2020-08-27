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Зеленський заявив про намір
повернути престиж робітничим...

Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:02

  yevgenmuza написав:Надеюсь, что вы своих детей в ПТУ отдадите

Не знаю, на что и зачем вы надеетесь.
У меня сантехники заработали 8 тыс. за 2 дня работы, высшего образования у них точно нет, но есть очередь и запись на 1-2 мес.
Если специалист занимается своим делом, то он востребован.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:13

  Rainbow написав:Если специалист занимается своим делом, то он востребован.


Настоящий специалист всегда путь найдёт, независимо от наличия ПТУ и чего-то еще. А государственные социальные программы выращивают только паразитов и дармоедов, которые умеют только халтурить и жить за счет госбюджета.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:45

Амвросий, вы не правы - обучить теории и практике кто-то должен, поэтому сами по себе ПТУ нужны. Другое дело что обучали в них говенно, но отнюдь не во всех, поэтому не стоит грести всех под одну гребенку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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