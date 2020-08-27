Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим...

Не знаю, на что и зачем вы надеетесь.
У меня сантехники заработали 8 тыс. за 2 дня работы, высшего образования у них точно нет, но есть очередь и запись на 1-2 мес.
Если специалист занимается своим делом, то он востребован.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:02
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:13
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:45
Амвросий, вы не правы - обучить теории и практике кто-то должен, поэтому сами по себе ПТУ нужны. Другое дело что обучали в них говенно, но отнюдь не во всех, поэтому не стоит грести всех под одну гребенку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|