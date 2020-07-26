|
|
Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у "Дії"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:51
Пропонуємо до обговорення:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про 10 нових послуг порталу та застосунку "Дія", які запустять у жовтні.
Дивися повний текст Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у \"Дії\" (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90039
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:51
Это круто!!!Это прогресс!
-
sunleo71
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 06.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему