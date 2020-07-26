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Мінцифри анонсувало ТОП-10
нових послуг у "Дії"...

Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у "Дії"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:51

Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у "Дії"...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про 10 нових послуг порталу та застосунку "Дія", які запустять у жовтні.

Дивися повний текст Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у \"Дії\" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:51

Это круто!!!Это прогресс!
sunleo71
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