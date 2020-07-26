Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про 10 нових послуг порталу та застосунку "Дія", які запустять у жовтні.
Дивися повний текст Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у \"Дії\" (інфографіка).
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:51
Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у "Дії"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у \"Дії\" (інфографіка).
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:42
Re: Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у
да только обязанностей добавляют и никаких прав !
через додаток вы будете реализовывать свои обязанности но заметье не получаете никаких новых прав свобод и так далее только возможность более качественно служить государству - платить штрафы регистрироваться и так далее вобщем ВСЕ только для государства и ничего для человека
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