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У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч.
Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:28
ага поднял налоги щас все прям побегут открывать фирми
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