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У 2022 році середня зарплата
в Україні буде на рівні 15...

У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22

У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч.

Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22

А середній курс долара 300 )))
zskoroly
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:28

ага поднял налоги щас все прям побегут открывать фирми
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:44

  sopkotomhu написав:ага поднял налоги щас все прям побегут открывать фирми

Он же про "среднюю" говорил :)
Сейчас поднимут "слугам" народным, и в среднем и 25000 может быть :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:57

Re: У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15.

Список профессий в студию.
Комбайнер получает 20к скотник 6к
В среднем они получают 13к?

Можно пересчитать через налоговые сборы среднюю зарплату?
Только там же еще премии, оздоровительные и т.д. депутатов и чиновников, но все же.


Но если инфляция будет за это время 50-70% , то вполне реально
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