Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч.
Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22
У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:44
Он же про "среднюю" говорил
Сейчас поднимут "слугам" народным, и в среднем и 25000 может быть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:57
Re: У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15.
Список профессий в студию.
Комбайнер получает 20к скотник 6к
В среднем они получают 13к?
Можно пересчитать через налоговые сборы среднюю зарплату?
Только там же еще премии, оздоровительные и т.д. депутатов и чиновников, но все же.
Но если инфляция будет за это время 50-70% , то вполне реально
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|