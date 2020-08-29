Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч.
Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22
У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:44
Он же про "среднюю" говорил
Сейчас поднимут "слугам" народным, и в среднем и 25000 может быть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:57
Re: У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15.
Список профессий в студию.
Комбайнер получает 20к скотник 6к
В среднем они получают 13к?
Можно пересчитать через налоговые сборы среднюю зарплату?
Только там же еще премии, оздоровительные и т.д. депутатов и чиновников, но все же.
Но если инфляция будет за это время 50-70% , то вполне реально
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:17
Это ни о чём. Можно сделать среднюю зарплату хоть 1 миллион гривен и 99% налогов. И страна будет нищая.
Мы уже проходили период, когда средняя зарплата в Украине измерялась миллионами.
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:10
Именно так.
Сейчас даже сельские работники (те, которые пашут, а не раздолбаи) меньше чем за 10 тыс. "чистыми" (на руки) работать не хотят. Не хотят не в том смысле, что "не царское это дело за меньше работать", а в том смысле, что им такие деньги на других работах предлагают.
Будет не инфляция, а экспортный паритет. Вот с газом в Украине импортный паритет, а с работой уже экспортный: надо платить столько, чтобы человек не решил, что ему выгоднее в Польшу умотать.
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