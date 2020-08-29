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У 2022 році середня зарплата
в Україні буде на рівні 15...

У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:22

У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч.

Дивися повний текст У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15 тисяч - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:28

ага поднял налоги щас все прям побегут открывать фирми
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:44

  sopkotomhu написав:ага поднял налоги щас все прям побегут открывать фирми

Он же про "среднюю" говорил :)
Сейчас поднимут "слугам" народным, и в среднем и 25000 может быть :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:57

Re: У 2022 році середня зарплата в Україні буде на рівні 15.

Список профессий в студию.
Комбайнер получает 20к скотник 6к
В среднем они получают 13к?

Можно пересчитать через налоговые сборы среднюю зарплату?
Только там же еще премии, оздоровительные и т.д. депутатов и чиновников, но все же.


Но если инфляция будет за это время 50-70% , то вполне реально
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:11

А які будуть пенсії? Соромно сказати?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:17

Это ни о чём. Можно сделать среднюю зарплату хоть 1 миллион гривен и 99% налогов. И страна будет нищая.

Мы уже проходили период, когда средняя зарплата в Украине измерялась миллионами. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:10

  Lion+ написав:Комбайнер получает 20к скотник 6к
В среднем они получают 13к?

Именно так.

  Lion+ написав:Можно пересчитать через налоговые сборы среднюю зарплату?

Сейчас даже сельские работники (те, которые пашут, а не раздолбаи) меньше чем за 10 тыс. "чистыми" (на руки) работать не хотят. Не хотят не в том смысле, что "не царское это дело за меньше работать", а в том смысле, что им такие деньги на других работах предлагают.

  Lion+ написав:Но если инфляция будет за это время 50-70% , то вполне реально

Будет не инфляция, а экспортный паритет. Вот с газом в Украине импортный паритет, а с работой уже экспортный: надо платить столько, чтобы человек не решил, что ему выгоднее в Польшу умотать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:54

проезд в метро 100 грн и кило мяса по 1000 грн...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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