RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо категорію населення,
на яку найбільше вплине...

Названо категорію населення, на яку найбільше вплине...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31

Названо категорію населення, на яку найбільше вплине...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати найбільше вплине на пенсіонерів.

Дивися повний текст Названо категорію населення, на яку найбільше вплине підвищення мінімалки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90041
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31

Пзц. 30 лет отработать, родить и вырасти детей, дожить до 60 лет и получить 2000 грн в качестве отступного. Лазебные - это такие современные нацисты?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на куб газу для населення в серпні коливалися від...
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:18
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 23:20
Тракторист
"Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення
R2 » Чет 27 сер, 2020 12:36
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 14:03
Амвросий
ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
R2 » Пон 24 сер, 2020 22:19
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 22:20
bodiaua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.