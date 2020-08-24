Підвищення мінімальної заробітної плати найбільше вплине на пенсіонерів.
Дивися повний текст Названо категорію населення, на яку найбільше вплине підвищення мінімалки.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31
Названо категорію населення, на яку найбільше вплине...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо категорію населення, на яку найбільше вплине підвищення мінімалки.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31
Пзц. 30 лет отработать, родить и вырасти детей, дожить до 60 лет и получить 2000 грн в качестве отступного. Лазебные - это такие современные нацисты?
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