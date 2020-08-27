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Названо категорію населення,
на яку найбільше вплине...

Названо категорію населення, на яку найбільше вплине...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31

Названо категорію населення, на яку найбільше вплине...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати найбільше вплине на пенсіонерів.

Дивися повний текст Названо категорію населення, на яку найбільше вплине підвищення мінімалки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:44

Зе влада взяла курс на зрівняння пенсій з тими хто має достатній стаж та працював на більшу зарплату.
pmtrop
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