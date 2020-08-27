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Сьогодні в Україні почало діяти
нове карантинне зонування

Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:37

Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з понеділка, 31 серпня, набуло чинності нове карантинне зонування.

Дивися повний текст Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:37

незаконное коронабесие продолжается...
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