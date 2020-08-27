В Україні з понеділка, 31 серпня, набуло чинності нове карантинне зонування.
Дивися повний текст Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:37
Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування
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Дивися повний текст Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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