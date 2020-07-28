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В "Слузі народу" пояснили,
чому за гроші з...

В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Арахамії, це - "інвестиції в самих себе", заявив він в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

Бред, каким образом перекладывания асфальта принесет х6 прибыль?)
kdevil
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