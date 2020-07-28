За словами Арахамії, це - "інвестиції в самих себе", заявив він в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57
В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:54
Бред.Построить новые больницы можно.купить новые реанимационные системы.новое оборудование.машины скорой помощи......
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:59
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:04
Re: полотно
4200 км на 10 лет? или на несколько месяцев..
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