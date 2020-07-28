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В "Слузі народу" пояснили,
чому за гроші з...

В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Арахамії, це - "інвестиції в самих себе", заявив він в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

Бред, каким образом перекладывания асфальта принесет х6 прибыль?)
kdevil
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:26

Очередной бред.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:13

За то фиг кто проверит ....
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:54

Бред.Построить новые больницы можно.купить новые реанимационные системы.новое оборудование.машины скорой помощи......
sota24062016
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:59

  kdevil написав:Бред, каким образом перекладывания асфальта принесет х6 прибыль?)


например если заказывать материалы в 6 раз дороже, то кому-то принесет x6 прибыль :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:04

Re: полотно

4200 км на 10 лет? или на несколько месяцев..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:12

Наверно прозвучит немного не в тему, но пока это самое масштабное дорогостроительство времен Украины которое я видел, выглядит весьма капитально. Можно представить что прослужит в 6 раз дольше обычного.
d-veter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:32

  d-veter написав:Наверно прозвучит немного не в тему, но пока это самое масштабное дорогостроительство времен Украины которое я видел, выглядит весьма капитально. Можно представить что прослужит в 6 раз дольше обычного.


дороги и до этого делали, не вижу ничего нового. Да и вообще какого-то масштабного дорогостроения не вижу. Может где-то в глухомани за городами чтото строят, но этого не видно и результатов тоже видно не будет, даже если действительно чтото строят.

Дороги еще при Порошенко начали делать. 13-16 года была задница на дорогах. На центральных улицах были такие ямы, что даже задумывался - может специально не делают, чтобы танки не могли проехать :D

А где-то с 17-18 года начали ремонтировать.

Так что не вижу ничего нового, кроме масштабной растраты госбюджета.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:11

Амвросий
Та ладно придумывать, у меня машина куплена в 2015 году, и могу сказать что по сравнению с 2015 годом дороги реально очень улучшились. Да и на многих магистралях кипит реконструкция, ехал например через Запорожскую область, там километров из-за укладки новой дороги и проехать то тяжело сейчас.
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