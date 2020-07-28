За словами Арахамії, це - "інвестиції в самих себе", заявив він в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57
В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому за гроші з \"коронавірусого\" фонду будують дороги.
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:54
Бред.Построить новые больницы можно.купить новые реанимационные системы.новое оборудование.машины скорой помощи......
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:59
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:04
Re: полотно
4200 км на 10 лет? или на несколько месяцев..
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:12
Наверно прозвучит немного не в тему, но пока это самое масштабное дорогостроительство времен Украины которое я видел, выглядит весьма капитально. Можно представить что прослужит в 6 раз дольше обычного.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:32
дороги и до этого делали, не вижу ничего нового. Да и вообще какого-то масштабного дорогостроения не вижу. Может где-то в глухомани за городами чтото строят, но этого не видно и результатов тоже видно не будет, даже если действительно чтото строят.
Дороги еще при Порошенко начали делать. 13-16 года была задница на дорогах. На центральных улицах были такие ямы, что даже задумывался - может специально не делают, чтобы танки не могли проехать
А где-то с 17-18 года начали ремонтировать.
Так что не вижу ничего нового, кроме масштабной растраты госбюджета.
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:11
Амвросий
Та ладно придумывать, у меня машина куплена в 2015 году, и могу сказать что по сравнению с 2015 годом дороги реально очень улучшились. Да и на многих магистралях кипит реконструкция, ехал например через Запорожскую область, там километров из-за укладки новой дороги и проехать то тяжело сейчас.
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