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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:14
воровать на латании дырок на дорогах легче чем на закупках масок и медоборудования.
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:03
Тю, из фонда же без тендеров по нужным людям распределили - и всех делов. С бюджетными деньгами так просто не получится.
Чего всякие там дурацкие обоснования придумывать?..
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:19
Олег77, d-veter
ВЕЛИКА БРЕХНЯ ЗЕ або ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО! Міф, піар чи афера? | "На власні очі"
Не обольщайтесь все это "Велике будивництво" - это чистой воды пиар и приписывание чужих заслуг себе ЗекоМандой на ровном месте - программа реконструкции автошляхив была заложена и начата еще правительством Гройсмана. Только нынешние популисты делают из этого очередное шоу для охлоса. То что должно быть обыденной рутиной для государства и госслужащих, у нас раздувается как невероятная заслуга власть придержащих.
Это как ремонты в подъездах горожан перед местными выборами "ремонт проводится при поддержке депутата ХХХ", за Ваши же деньги и налоги из местного бюджета))
В Америке и Европе наверно тоже, на дорогах стоят плакаты "пид патронатом Трампа або Меркель")) Это какой-то позор
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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