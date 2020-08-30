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В "Слузі народу" пояснили,
чому за гроші з...

В "Слузі народу" пояснили, чому за гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:14

воровать на латании дырок на дорогах легче чем на закупках масок и медоборудования.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:03

Тю, из фонда же без тендеров по нужным людям распределили - и всех делов. С бюджетными деньгами так просто не получится.
Чего всякие там дурацкие обоснования придумывать?..
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:19

Олег77, d-veter

ВЕЛИКА БРЕХНЯ ЗЕ або ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО! Міф, піар чи афера? | "На власні очі"
https://www.youtube.com/watch?v=QBNboi89mtw

Не обольщайтесь все это "Велике будивництво" - это чистой воды пиар и приписывание чужих заслуг себе ЗекоМандой на ровном месте - программа реконструкции автошляхив была заложена и начата еще правительством Гройсмана. Только нынешние популисты делают из этого очередное шоу для охлоса. То что должно быть обыденной рутиной для государства и госслужащих, у нас раздувается как невероятная заслуга власть придержащих.

Это как ремонты в подъездах горожан перед местными выборами "ремонт проводится при поддержке депутата ХХХ", за Ваши же деньги и налоги из местного бюджета))

В Америке и Европе наверно тоже, на дорогах стоят плакаты "пид патронатом Трампа або Меркель")) Это какой-то позор
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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  #<12
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