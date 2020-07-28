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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця поточного року Мінінфраструктури планує ввести обов’язковий техогляд для усіх видів транспорту.

Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським водіям (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24

Возвращение жирного коррупционного корыта.Об этом давно мечтали многие,пус кая слюни,но самым "хватким" оказался криклий.Этот утер нос даже авакову.Ничего общего с проверкой тех.состояния планируемое мероприятие не имеет."Приятно" удивит и сумма сбора за это действо.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:29

  sena_2008atp написав:Возвращение жирного коррупционного корыта.Об этом давно мечтали многие,пус кая слюни,но самым "хватким" оказался криклий.Этот утер нос даже авакову.Ничего общего с проверкой тех.состояния планируемое мероприятие не имеет."Приятно" удивит и сумма сбора за это действо.


зебилам должно понравиться... особенно тем, кто мусор из америки и европы купил. :mrgreen:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:32

Браво подлецам, вот это кормушка так кормушка. Будем ездить от пид***** к пи***** и доказывать что-то в очередной раз. Ну либо сразу на лапу давать.
anonymous265
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:55

Коррупция процветает. Маршрутки которые должно проходить осмотр - теряют колеса. Легковые не проходят и не теряют колеса.
Городской транспорт весь гремит и скрепит, тоже проходит осмотр.
Вопрос как тех.осмотр должен увеличить безопасность на дорогах?
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:57

Ніякого тех огляду в реальності не буде, буде "добровільна матеріальна підтримка певних працівників поліції"
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38

Покращення пруть семимильними кроками. Бідність зелебобіків подолана!!!
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:02

  egor6508 написав:Вопрос как тех.осмотр должен увеличить безопасность на дорогах?


Безопасность никого не волнует. Главное найти повод собирать с людей деньги.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:46

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

зато не барыги, да.
bolex
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:52



Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву»
...
- «Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.


так и тут...
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