До кінця поточного року Мінінфраструктури планує ввести обов’язковий техогляд для усіх видів транспорту.
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським водіям (інфографіка).
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24
Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським водіям (інфографіка).
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24
Возвращение жирного коррупционного корыта.Об этом давно мечтали многие,пус кая слюни,но самым "хватким" оказался криклий.Этот утер нос даже авакову.Ничего общего с проверкой тех.состояния планируемое мероприятие не имеет."Приятно" удивит и сумма сбора за это действо.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:29
зебилам должно понравиться... особенно тем, кто мусор из америки и европы купил.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:32
Браво подлецам, вот это кормушка так кормушка. Будем ездить от пид***** к пи***** и доказывать что-то в очередной раз. Ну либо сразу на лапу давать.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:55
Коррупция процветает. Маршрутки которые должно проходить осмотр - теряют колеса. Легковые не проходят и не теряют колеса.
Городской транспорт весь гремит и скрепит, тоже проходит осмотр.
Вопрос как тех.осмотр должен увеличить безопасность на дорогах?
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:57
Ніякого тех огляду в реальності не буде, буде "добровільна матеріальна підтримка певних працівників поліції"
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38
Покращення пруть семимильними кроками. Бідність зелебобіків подолана!!!
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:02
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:46
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
зато не барыги, да.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:52
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву»
...
- «Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
так и тут...
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