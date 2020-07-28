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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:56

Корупционный скот будет жировать по-новому! Браво Зе! Браво клоунам и свадебным фотографам! Слава Украине!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:04

господа, делайте выводы и сметайте эту власть на следующих выборах...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:17

Тракторист зачем ТАК долго ждать?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:39

Сколько вопросов сразу. Что-такое такси??? Убер - это ведь не такси. Что такое антикварный автомобиль??? Ржавые жигули 1975 года - это наш антиквариат?? Еще просто напомню. Когда аннулировали техосмотр, то главным аргументом было то, что в Европе такого нет, а теперь необходимо выполнять требования. Так есть или нет???
olegpm16
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